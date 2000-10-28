Анатолию Иванишину присвоили звание почетного гражданина Иркутска 17:24, 31 августа 2018 г.



Космонавт, Герой России, а теперь и почетный гражданин Иркутска. Анатолию Иванишину сегодня вручили знак, удостоверение и ленту почетного гражданина. С новой наградой космонавта поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Анатолий родился в нашем городе, его родители живут здесь до сих пор. Почетный гражданин города дважды летал на международную космическую станцию и провел в околоземном пространстве в общей сложности 280 суток. За свои достижения он получил звание Героя России. На встрече отметили: прославленный летчик - пример для земляков, особенно для младшего поколения.

Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска: Интерес возвращается, я даже по ребятишкам смотрю, много сейчас общаемся. Ребята вопросы задают. Ребята знают, ребята следят, ребята гордятся тем, что у нас несколько уже космонавтов наших земляков. Мы всегда были первыми и сейчас, наверное, первые, да?

Анатолий Иванишин, космонавт, герой России, почетный гражданин Иркутска: У нас есть позиции, но рынок космических услуг конкурентен, и сейчас мы, конечно, выглядим не так, как 10 лет назад. Нужно предпринять усилия, чтобы эти позиции сохранить.