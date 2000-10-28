Программу по расселению аварийного жилья в Братске будет завершать регион 17:15, 31 августа 2018 г.



Об этом сообщил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Он пояснил: на сегодняшний день в северной столице не переселено 900 граждан. Степень готовности недостроенных домов очень низкая, поэтому достроить их в 2018 году невозможно. Губернатором дано поручение расселить людей из аварийных домов, поэтому вопросом будут заниматься региональные власти.

"Единственный вариант, который позволяет реализовать это в те сроки, которые у нас есть, - это механизм предоставления субсидий для покупки на вторичном рынке, который позволяет эту задачу решить на сегодняшний день. Более того, это в тех районах, где присутствует социальная инфраструктура", - сказал Руслан Болотов, председатель правительства Иркутской области.

Накануне в Новосибирске эту тему обсудили на совещании под председательством полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло. Он дал поручение вернуться к рассмотрению уголовных дел, а администрации Братска - к претензионной работе со строительными организациями и страховщиками. Что касается расселения аварийного жилья в Усть-Куте, поселке Магистральный и Бодайбо, программа будет завершена в течение осени 2018 года.