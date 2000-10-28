Баскетболисты с мировым именем проведут благотворительный матч в Иркутске 14:33, 31 августа 2018 г.



Звезда мирового баскетбола Андрей Кириленко прилетит в Иркутск. Вместе с ним легендарный тренер женских баскетбольных команд Евгений Гомельский. 20 сентября во дворце спорта "Труд" пройдет второй благотворительный матч "Шаг вместе". На площадке встретятся две команды. Одна от Иркутской области. И вторая - команда звезд. Сейчас составы только формируются. Известно, что играть будут Андрей Кириленко, чемпион Европы по баскетболу Никита Моргунов. В рамках матча детям-инвалидам вручат кресла-коляски от фонда губернатора региона. Начало игры в 19.00. Вход свободный.