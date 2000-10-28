Автозаправку ограбили в поселке Оёк под Иркутском 14:29, 31 августа 2018 г.



Преступление произошло сегодня в 5 утра. Неизвестный в черном костюме и белой бейсболке вооружился предметом, похожим на пистолет, и пришел в здание АЗС. Там он заставил охранника лечь на пол, а после отправился к кассиру. Под угрозами он вынудил женщину отдать всю выручку. Правда, на тот момент в кассе было всего 20 тысяч рублей. После этого мужчина сел в серую машину и скрылся. Полиция просит всех, кто располагает хоть какими-то сведениями о подозреваемом, сообщить информацию по телефону 02 или 112.