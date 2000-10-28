Председатель Заксобрания Иркутской области прокомментировал заявление президента страны о смягчении пенсионной реформы 21:54, 30 августа 2018 г.



Владимир Путин заявил о смягчении пенсионной реформы. Возраст выхода на пенсию для женщин должен быть в 60 лет вместо правительственных 63, а для мужчин 65 лет, заявил президент. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка прокомментировал обращение президента страны.

"Предложения, озвученные президентом, стали результатом многочисленных обсуждений пенсионной реформы с широкой общественностью. Глава государства напрямую обратился к жителям страны, подробно обозначив все аспекты изменений и заострив внимание на целом перечне мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. Для Иркутской области имеет большое значение сохранение льгот по выходу на пенсию для представителей таких профессий, как шахтеры, работники горячих цехов и химических производств. Эти категории населения достаточно широко представлены в регионе с учетом масштабного развития промышленного производства в Приангарье. Действующие сегодня условия назначения пенсий сохранятся для эвенков и тофаларов, проживающих на севере Иркутской области, как коренных и малочисленных народов", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.