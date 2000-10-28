Самые интересные события страны в фотографиях представлены на выставке в Иркутске 18:55, 30 августа 2018 г.



В областном центре стартовала фотовыставка с международного конкурса репортажных снимков World Press Photo. На кадрах самые значимые события России за последние 70 лет: президенты, несколько войн, крупнейшие землетрясения, Олимпиада, наши в космосе, вымершие народы, легендарные личности за работой. Фотографии не постановочные. Как рассказали организаторы выставки, на кадрах мгновения жизни, отражающие целую эпоху.

"Это конкурс истории, сделанный фотографическим способом. И на этой выставке лучшие образцы этого конкурса. Для молодых фотографов это учебник по фотографии практически. А для любителей это экскурс в историю страны на последние полвека", - сказал Василий Прудников, руководитель культурного проекта "Русс Пресс Фото".

Экскурсию по залам живой фотографии провели лауреаты этого конкурса - известные фотожурналисты Василий Прудников и Владимир Песня. В Иркутск фотовыставку привезли в рамках благотворительной программы "Поколение М" специально для начинающих фотографов, блогеров и журналистов, чтобы дети имели более подробное представление о будущей профессии. А те, кто решат все-таки стать фоторепортерами, смогут загрузить на профильный сайт свои работы, и после подведения итогов победители поедут в Москву на стажировку. Вход на выставку в творческом пространстве на улице Баррикад свободный. Она продлится до 20 сентября.