Специалисты отрегулируют светофоры на одном из самых сложных перекрестков в Иркутске 18:46, 30 августа 2018 г.



Перекресток пяти дорог, или комок автомобильных проблем. Этот транспортный узел в самом центре Иркутска крадет немало времени у горожан. Люди простаивают в пробках не только из-за того, что зеленый свет горит подозрительно мало, но и потому, что не знают, как правильно проезжать перекресток улиц Тимирязева, Ленина, Седова и 3-го Июля.

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- Можете назвать самый сложный перекрёсток Иркутска?

- Ну это где "Труд", на этом перекрестке мне трудно.

- Очень не нравится, например, 30-й Дивизии-Депутатская. Потому что второй ряд заворачивает налево, хотя не должен.

- Наверное, до того, как Маратовскую не починили, с Маратовской были проблемы, да.

- Наверное, на "Модный Квартал" спускаешься когда и надо туда поворачивать. Пропускная способность светофоров маленькая.

Каждый четвертый опрошенный иркутянин называет среди самых проблемных именно этот перекресток. Есть здесь и светофоры, и четкая разметка, но легче от этого не становится. Люди едут на желтый, подрезают друг друга, изрядно пугают пешеходов. В службе аварийных комиссаров говорят: ДТП происходят здесь практически ежедневно. Спасает только то, что машины едут тихо и поэтому обходится без жертв. Труднее всего приходится тем, кто едет с улицы Тимирязева. Зеленый свет горит считанные секунды. Проезжает от силы пять машин. "После того как автовладельцам на улице Тимирязева загорается запрещающий сигнал светофора, сразу же появляется разрешающий сигнал для пешеходов. Я считаю, что здесь стоило бы сделать небольшую паузу между тем, когда загорится запрещающий сигнал светофора на Тимирязева и разрешающий для пешеходов. Чтобы все-таки все транспортные средства успели завершить маневр проезда перекрестка", - отмечает Андрей Харин, генеральный директор службы аварийных комиссаров.

Андрей Харин говорит: пешеходы здесь сильно рискуют. Хоть для них и горит зеленый, но водители обязаны закончить маневр, а значит, имеют преимущество. Так что если вас оштрафовали за то, что вы кого-то не пропустили на улице 3-го Июля, можно смело обжаловать. Другая ситуация со стороны Ленина и Седова. Зеленый свет здесь одновременно горит для совершенно разных направлений. Неопытному водителю здесь придется несладко. Да и опытному нужно быть очень внимательным. Автомобилисты давно мечтают развязать этот транспортный узел. "Мы, в принципе, вопрос по этому перекрестку поднимали года 4-5 назад. Дело в том, что светофор давно устарел, организация дорожного движения на перекрестке не отвечает современным требованиям. Потому что достаточно большой поток машин во всех буквально направлениях, пешеходная фаза короткая", - говорит Алексей Шабанов, председатель Союза автомобилистов Сибири.

В этих стенах находится дирижерский пульт оркестра городских светофоров. А их, между прочим, сейчас больше двух тысяч. После нашего обращения уже завтра на сложный перекресток выедут специалисты с секундомером. Они посчитают, кому и сколько добавить зеленого, чтобы пробок на Тимирязева и Ленина стало меньше. "Мы отработаем этот момент, выедем на место, посмотрим, сколько времени не хватает для того, чтобы завершать маневр. Ну и, соответственно, посмотрим по времени. То есть у нас по улице Ленина все светофорные объекты между собой скоординированы. То есть, изменяя режим на одном, прибавляя по времени, мы должны прибавить и на других", - сказал Сергей Шимков, начальник службы эксплуатации светофорных объектов г.Иркутска.

Если решение найдут, то режим работы светофоров здесь изменят за считанные дни. А совсем скоро на иркутских перекрестках появятся камеры подсчета интенсивности движения. И именно они будут в течение суток сами регулировать движение. И тогда на смену ручному управлению придет беспристрастный искусственный интеллект.