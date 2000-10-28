Фестиваль кавказской культуры впервые проходит в областном центре 18:28, 30 августа 2018 г.



Попробовать блюда кавказской кухни и узнать секреты их приготовления. Фестиваль кавказской культуры впервые проходит в Иркутске. Всех желающих знакомят с традициями и бытом народов этой местности. С порога гостеприимно встречают: угощают осетинскими пирогами и сладостями. Рассказывают о народных художественных промыслах.

Специально на фестиваль привезли работы фотографа Закиры Джабраиловой из Дагестана. Снимки отражают атмосферу края: жизнь простого народа и величественную природу. Провести такой праздник решила общественная организация народов Дагестана "Горная страна". Правительство Иркутской области поддержало инициативу, проект получил президентский грант. "Нам бы очень хотелось, чтобы такой фестиваль стал традиционным, чтобы объединил все кавказские народы и народности, проживающие на территории Иркутской области, мы всегда говорим о том, что Иркутская область - это территория мира и согласия, на территории Иркутской области проживают более 150 национальностей", - сказала Ольга Куриленкова, начальник управления правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Красочным финалом фестиваля стал концерт. Для выступления, в том числе, пригласили два коллектива из Томской области. Они исполнили горские и народные дагестанские танцы. В свою очередь жителей Кавказа, которые приехали на фестиваль, познакомят с Иркутском и Байкалом.