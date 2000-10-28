Выставка голландского художника Маттейса Шольтена откроется 31 августа в Иркутске 18:22, 30 августа 2018 г.



Абстракции с душой. В Иркутской галерее современного искусства завтра откроют первую в России выставку голландского художника Маттейса Шольтена. Современный абстракционист каждый день работает в своей мастерской в Амстердаме и экспериментирует с цветом, формой и образами. Специальное художественное образование Маттейсу заменили путешествия и постоянный творческий поиск. Он был арт-директором международного рекламного агентства в Малайзии, занимался производством экологичных чернил и электровелосипедов у себя на родине, жил в Куала-Лумпуре. А вдохновляется молодой мастер уличными граффити, работами Пабло Пикассо и американского художника Жана-Мишеля Баския. Самое главное в творчестве - свобода, считает художник. На простой бумаге акрилом и карандашами он создает абстракции, в которых можно разглядеть силуэты, лица и проницательные глаза.

Маттейс Шольтен, художник, Голландия: Привет, Иркутск! Я очень рад, что мои работы путешествуют по миру и сейчас выставлены в галерее современного искусства в Иркутске. Я чувствую этот мир, его боль, поэтому в своих картинах фокусируюсь на глазах.

Анастасия Мамаева, представитель художника в России: Конечно, он использует известную фразу: глаза - это зеркало души. Он говорит, что это и его глаза, то есть те глаза, которыми он созерцает свой мир. И это глаза мира, который смотрит на него. По моему мнению, это в большей степени портреты. Я когда смотрю, я вижу лики какие-то, характеры за этим за всем.

Картины Маттейса очень яркие, от этого живые и даже дикие. Такие работы хорошо вписываются в современные интерьеры. Выставка голландского художника в Иркутске прогостит до 30 сентября, затем картины отправят в Москву, они станут частью выставочного проекта "Оттепель".