Два ребенка самостоятельно ушли из детского сада в Иркутске 18:01, 30 августа 2018 г.



ЧП произошло в одном из дошкольных учреждений в Октябрьском районе. 27 августа в полицию обратилась заведующая садом и сообщила о пропаже мальчиков пяти и шести лет. Полицейские выехали на место, обнаружили, что дети покинули территорию через дыру между верандой и забором.

Личный состав городского управления полиции был ориентирован на поиски. Однако вскоре появилась информация о пропавших. Бдительные граждане увидели двух малолетних в торговом павильоне и начали обзванивать ближайшие детские сады, а также обратились в полицию. В течение часа детей вернули родителям. С семьями беглецов инспекторы провели беседу. Сейчас полиция устанавливает причины, по которым малыши остались без присмотра воспитателя. За проявленную бдительность Андрея Бобриковича и Олесю Салинских, они нашли сбежавших мальчиков, собираются поощрить.