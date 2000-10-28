Инвалид из Усть-Илимска жестоко расправился со своей знакомой 17:59, 30 августа 2018 г.



Связал, а затем пытал молотком и ножницами. Инвалид из Усть-Илимска жестоко расправился со своей знакомой. Известно, что в день ЧП к патрульным сотрудникам охраны обратилась женщина, она сообщила, что мужчина просит о помощи. На место выехали росгвардейцы, однако в квартире они обнаружили, что помощь нужна совсем другому человеку. 35-летнюю женщину без сознания доставили в больницу, где она позже скончалась от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.