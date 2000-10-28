Светофор установили около новой школы в поселке Молодежный под Иркутском 17:28, 30 августа 2018 г.



Новый светофор новой школе. Регулируемый пешеходный переход появился возле школы в поселке Молодежный под Иркутском. Поставить регулировщик успели вовремя, до начала учебного года. Обучаться в учреждении будут около полутора тысяч детей, а значит, район пополнится сотнями маленьких пешеходов, которым до этого просто негде было перейти дорогу.

Но, по словам учителей, установка светофора - только половина решения проблемы. "И сейчас в сентябре, я думаю, нам предстоит большая совместная работа не только педагогам, но и вместе с родителями приучить наших ребятишек к правильному, безопасному переходу и подходу к нашей школе. Поэтому открытие этого перехода - знаковое событие, оно необходимо просто для наших детей", - сказала Наталья Власевская, директор школы пос.Молодежный.

Обустройство перехода вместе с оборудованием обошлось в один миллион сто тысяч рублей.