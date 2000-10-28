Работников образования наградил мэр Иркутска 14:48, 30 августа 2018 г.



Награда в преддверии начала учебного года. Самых почетных и выдающихся сотрудников образования сегодня чествовали. Их отметили за вклад в развитие и строительство учреждений, за верность профессии, за создание безопасной и доступной среды, а также за безупречный труд.

В актовом зале новой 19-й школы собрались учителя, директора школ и детских садов, родители и те, кто заслуживает отдельной благодарности: вахтеры, гардеробщики, уборщики, работники кухни. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил всех с началом учебного года и отметил, что строительство новых и благоустройство уже существующих образовательных учреждений в областном центре продолжится. Особенный акцент на спортивные сооружения. "Построим еще несколько модулей, проектирование уже ведется, спортивные сооружения нам нужны, особенно в тех учебных заведениях, которые имеют почетный возраст, не обладают современными спортивными залами, мы тоже этим занимаемся. И будем заниматься в следующем году, начнем реализовывать эти проекты", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

В 2019 году продолжится строительство новых детских садов и школ, появятся и пристрои к уже существующим учебным заведениям.