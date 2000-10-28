Дача Рассушина в Усолье-Сибирском разрушается уже на протяжении 20 лет 14:32, 30 августа 2018 г.



Пока общественность Иркутска борется за возвращение дому Рассушина статуса памятника, в Усолье-Сибирском уже почти 20 лет заброшено еще одно здание известного архитектора. Дача Рассушина, пожалуй, самый нарядный из его проектов. От прежней красоты остались обветшалые стены. Съемочная группа программы "Новости" отправилась в Усолье-Сибирское и узнала, сколько будет стоить реставрация и почему памятник федерального значения почти разрушен.

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Из элементов внутренней отделки дома осталось несколько досок. Только по ним можно лишь предположить, какими были интерьеры рассушинской дачи. Ни одной фотографии того времени не сохранилось. Валерий Сидоров - арендатор дома-памятника. Пытается восстановить особняк. Говорит, на все нужно 10 миллионов. Из них три - только проектно-сметная документация. А дальше кропотливая работа реставраторов. "Я отсюда вывез больше 60 КамАЗов мусора. Дом неделю чистился. Деревья спиливались. Мусор вывозился. Здесь свалка была", - рассказывает Валерий Сидоров, арендатор.

Все черновые работы помогли сделать усольские предприниматели. До этого в начале двухтысячных дом уже пытались восстановить. Сняли старое железо. Убрали внутри полы. А потом деньги на реставрацию кончились. И с тех пор под дождями и снегом здание стало разрушаться прямо на глазах. Но Владимир Рассушин сто лет назад знал, что строить и как. И за это время ни фундамент, ни стены не повело.

С Ангары на особняк Рассушина открывался прекрасный вид. Красивое белое здание было видно издалека. Рассушинскую дачу никогда не красили. Ее покрывали известью по несколько раз в год. Именно это и помогло древесине отлично сохраниться. Известь послужила своего рода антисептиком. Беленые колонны и доски издали воспринимали за каменные. А на самом деле весь дом выполнен из лиственницы. Глядя на рассушинский особняк, испытываешь и восхищение талантом архитектора, и боль за то, что все это может исчезнуть. Памятник федерального значения, судя по его состоянию, стране не нужен. Между тем краевед Сергей Шаманский рассказывает: этот дом имеет еще и историческое значение. "Здесь располагался штаб отряда Красной гвардии. То есть красногвардейцы организовали отряд. Шла гражданская война. И потом они отсюда ушли в сторону Иркутска. Но есть фотография этого отряда как раз на фоне дома Рассушина", - сообщил Сергей Шаманский, краевед.

В годы войны здесь лечили раненых офицеров, на базе соседнего курорта располагался военный госпиталь. После в этих стенах работал детский санаторий. Потом здание переходило из рук в руки разных общественных организаций. Для его реставрации арендатор Валерий Сидоров учредил благотворительный фонд. Верит, мир не без добрый людей. Возможно, всем вместе усадьбу удастся возродить. И организовать в ней музей.