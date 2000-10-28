Пока общественность Иркутска борется за возвращение дому Рассушина статуса памятника, в Усолье-Сибирском уже почти 20 лет заброшено еще одно здание известного архитектора. Дача Рассушина, пожалуй, самый нарядный из его проектов. От прежней красоты остались обветшалые стены. Съемочная группа программы "Новости" отправилась в Усолье-Сибирское и узнала, сколько будет стоить реставрация и почему памятник федерального значения почти разрушен.
Из элементов внутренней отделки дома осталось несколько досок. Только по ним можно лишь предположить, какими были интерьеры рассушинской дачи. Ни одной фотографии того времени не сохранилось. Валерий Сидоров - арендатор дома-памятника. Пытается восстановить особняк. Говорит, на все нужно 10 миллионов. Из них три - только проектно-сметная документация. А дальше кропотливая работа реставраторов. "Я отсюда вывез больше 60 КамАЗов мусора. Дом неделю чистился. Деревья спиливались. Мусор вывозился. Здесь свалка была", - рассказывает Валерий Сидоров, арендатор.
Все черновые работы помогли сделать усольские предприниматели. До этого в начале двухтысячных дом уже пытались восстановить. Сняли старое железо. Убрали внутри полы. А потом деньги на реставрацию кончились. И с тех пор под дождями и снегом здание стало разрушаться прямо на глазах. Но Владимир Рассушин сто лет назад знал, что строить и как. И за это время ни фундамент, ни стены не повело.
С Ангары на особняк Рассушина открывался прекрасный вид. Красивое белое здание было видно издалека. Рассушинскую дачу никогда не красили. Ее покрывали известью по несколько раз в год. Именно это и помогло древесине отлично сохраниться. Известь послужила своего рода антисептиком. Беленые колонны и доски издали воспринимали за каменные. А на самом деле весь дом выполнен из лиственницы. Глядя на рассушинский особняк, испытываешь и восхищение талантом архитектора, и боль за то, что все это может исчезнуть. Памятник федерального значения, судя по его состоянию, стране не нужен. Между тем краевед Сергей Шаманский рассказывает: этот дом имеет еще и историческое значение. "Здесь располагался штаб отряда Красной гвардии. То есть красногвардейцы организовали отряд. Шла гражданская война. И потом они отсюда ушли в сторону Иркутска. Но есть фотография этого отряда как раз на фоне дома Рассушина", - сообщил Сергей Шаманский, краевед.
В годы войны здесь лечили раненых офицеров, на базе соседнего курорта располагался военный госпиталь. После в этих стенах работал детский санаторий. Потом здание переходило из рук в руки разных общественных организаций. Для его реставрации арендатор Валерий Сидоров учредил благотворительный фонд. Верит, мир не без добрый людей. Возможно, всем вместе усадьбу удастся возродить. И организовать в ней музей.