Агитмашина "Скажи мусору нет!" со 2 сентября начнет ежедневно курсировать по Иркутску 14:25, 30 августа 2018 г.



"Скажи мусору нет!" и спаси будущее уже сегодня. Благотворительный фонд "Подари планете жизнь" призывает жителей Иркутской области вести раздельный сбор мусора. И поддерживает тех, кто готов сортировать отходы. Экологи сами приезжают к людям, забирают макулатуру, пластик, батарейки. Все это отправляют на утилизацию. Акция "Скажи мусору нет!" продлится до 8 сентября.

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Все началось с конкурса экологических роликов "Минута для будущего", который провел фонд "Подари планете жизнь". Свои видео прислали около ста участников из разных городов России, а также Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии. Кто-то говорил о необходимости сохранить природу со всей серьезностью, а кто-то решил подойти к важному вопросу с юмором.

"Мусор сам себя не уберет!" - с таким девизом экологи начали акцию по раздельному сбору ТБО. И запустили агитмашину "Скажи мусору нет!". Грузовик уже был в Большом и Малом Голоустном, Листвянке, забрал отсортированные бытовые отходы в Хомутово. Таким образом людей знакомят с селективным сбором. В надежде к нему приучить показать, что это возможно и вовсе не трудно. У семьи Потаповых всего за три месяца накопилось полКамАЗа картона. "Мы специально его копили, сначала жгли, потом решили, что не будем засорять экологию. Я теперь знаю, что экологию мы не засоряем ни дымом, ни выбросили где-то, а что люди увезли куда надо", - говорит Ирина Потапова, житель с.Хомутово.

А увозят мусор на переработку, а не на свалку, как обычно. Завтра агитмашина проедет по Ольхонскому району, а со 2 сентября, День Байкала, начнет ежедневно курсировать по Иркутску. И до 8 числа побывает в разных округах города. Расписание работы экологического десанта можно узнать на сайте фонда www.ppjizn.ru. "Мы принимаем отсортированный мусор: бумага, картон - это макулатура называется, журналы, газеты и так далее. Далее это стекло, но не битое стекло: бутылки, банки. Далее это пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 - полипропилен. Далее это железо - различные жестяные банки, банки из-под напитков алюминиевые", - рассказала Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь".

Еще принести можно батарейки и старые вещи. А также просроченные продукты - крупы, макароны. Их отвезут в приют для бездомных животных. Завершится акция 8 сентября на нижней набережной рядом с памятником первопроходцам. Там устроят музыкальный флешмоб "Прощание с мусором".