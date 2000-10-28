Дождется ли ремонта бесхозяйный форелевый пирс в Иркутске? 14:17, 30 августа 2018 г.



Беспризорный пирс ищет хозяина. Оказывается, в центре Иркутска есть ничья пристань. Причем о ее существовании знают все, и объект не простаивает без дела. Но найти собственника пирса оказалось нереальной задачей. О нем нет данных ни в городской, ни в областной администрации и даже в Росреестре.

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Пирсом на верхней набережной Иркутска ежедневно пользуются сотни людей. Отдыхающие едут на остров Бабр, который в народе уже давно именуют форелевым. На свой страх и риск люди с опаской поднимаются на дощатый постамент. Причина тревоги очевидна: пирс буквально рассыпается. "Мы на этом пирсе были в последний раз 30 лет назад. Был чудесный пирс, видимо, за 30 лет вообще ничего не делали. Ужасный пирс, все разваливается. Мы здесь жили рядом. У меня ребенок был маленький, мы катались на речном трамвайчике. Сюда приходили, садились на речной трамвайчик и ездили по Ангаре", - вспоминают горожане.

Но приятные воспоминания остались в прошлом. Людей встречает суровая действительность: ограждение погнули и оторвали, всюду дыры, о парковке приходится только мечтать.

Виталий Андриянов - владелец форелевой фермы, которая находится на острове. Он уже 5 лет бьется за то, чтобы отремонтировать пирс. Готов потратить на это свои деньги. "Мы используем этот пирс. Поэтому мы считаем своим долгом его восстановить. Это наши затраты. Но главное, чтобы дали возможность, какое-нибудь законное право, чтобы мы могли его восстановить. К нам приезжают сотни людей в день. Иностранцы и дети, и здесь просто очень опасно даже ходить", - объясняет Виталий Андриянов, бизнесмен.

Речь идет о миллионах рублей. Но Виталий боится приступать к реконструкции, ведь без разрешения на работы можно получить штраф. "Город с себя сложил полномочия, что земля не в его собственности, а это в области. Минимущество говорит, что здесь еще существует какая-то остановка "Лисиха" водного транспорта. Хотя здесь уже лет 20 или 30 ничего не действует. Все разрушается и обмелела река", - говорит Виктор Рахвалов, исполнительный директор научно-производственного предприятия.

В следующем году этот участок верхней набережной ждут большие изменения. Городские власти хотят сделать реконструкцию прибрежной полосы. Вот только в контуры работ этот участок не попадает. Но шанс хоть как-то изменить ситуацию все-таки есть. "Проект предусматривает развитие и велодорожек, пешеходных тротуаров, пирсов. Сейчас, чтобы говорить о развитии этой территории, можно заинтересованному лицу обратиться в комитет по градостроительной политике, чтобы мы просмотрели проектное предложение, которое предлагает заявитель, мы вместе что-то выработаем и сопоставим его с этим проектом благоустройства", - сообщил Сергей Александров, главный архитектор г.Иркутска.

В минимуществе пояснили: пирс, скорее всего, ничей, то есть, говоря юридическим языком, бесхозяйный. А значит, его нужно перевести в собственность города. Процедура займет не менее полутора лет. "Мы не можем право государственной собственности приобрести в автоматическом порядке. То есть в любом случае на бесхозяйные вещи приобретает право орган местного самоуправления, после этого можно говорить о возможной передаче части этого объекта в государственную собственность. Тогда мы можем включить этот объект в нашу госпрограмму, которая у нас существует у министерства природных ресурсов как раз по бесхозяйным водным объектам", - прокомментировал Владислав Сухорученко, министр имущественных отношений Иркутской области.

В министерстве имущественных отношений пообещали помочь в ближайшее время решить проблему этого пирса, который стал чем-то вроде необитаемого острова в море российских законов.