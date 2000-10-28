В 19-ю школу Иркутска родителей первоклашек на линейку не пустят? 18:29, 29 августа 2018 г.



Вход в новую школу открыт не для всех. Разделить праздник 1 сентября со своими детьми сможет не каждый родитель. Например, в 19-ю школу Иркутска будут пускать лишь по несколько человек от каждого класса. Почему такая несправедливость? Разбиралась съемочная группа.

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Ольга - мама первоклассника. 1 сентября - важный день для всей семьи. Особенно приятно, что сын пойдет в новую школу в Академгородке. Но на собрании родителям сказали: сопровождать первоклашек пустят не всех родителей. "Ни на линейку, ни на классный час пускать родителей не будут. Конечно, начали все возмущаться, тогда они приняли решение, что будут приходить всего по восемь человек. То есть каким образом фильтровать детей, родителей и так далее, то есть кто-то будет с ребенком, а мне ребенок задаст вопрос: мама, а почему мама Иванова была на нашей линейке, а вот тебя не было, тебя не пустили по какой причине?" – говорит Ольга Эпова.

Новая 19-я школа уже несколько лет в центре внимания. Ее построили по самому современному проекту. Старое аварийное здание снесли в январе 2016-го. Детей распределили по другим учебным заведениям. Два с половиной года жители Академгородка ждали свою школу рядом с домом. "1 сентября школа №19 распахнет свои двери для 1700 учащихся, их них будет первых классов восемь. 242 первоклассника придут в наше новое здание школы №19", - сказала Светлана Большещапова, директор школы №19.

А вот смогут ли родители сопровождать детей в первый раз в первый класс? И по какому принципу будут отбирать тех 7-8 человек, которым можно сопровождать свое чадо? В департаменте образования нам пояснили, что родители неверно поняли информацию. "Будет торжественная линейка, которая будет проходить на свежем воздухе. Независимо от условий погоды, которая сегодня, по предварительным прогнозам, предвещает нам дождь, линейка состоится, но в более укороченном виде. Затем будет возможность у родителей, бабушек, родственников побывать в школе", - пояснил Александр Костин, начальник департамента образования администрации г.Иркутска.

В любом случае учебный год только начинается. И если не 1 сентября, то чуть позже все родители смогут познакомиться с условиями, в которых будут учиться их дети.