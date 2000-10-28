Отремонтированный детсад и новый физкультурный комплекс начали работать в Тулуне 18:17, 29 августа 2018 г.



Самым маленьким новые игровые комплексы, а тем, кто постарше, условия для занятия физкультурой. Один из детских садов в Тулуне уже преобразился, другой ждет реконструкция. Как выглядят обновления и какие еще изменения ожидают в городе, расскажем далее.

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Заведующая детским садом "Гармония" в Тулуне рассказывает Сергею Брилке о переменах в учреждении. Новое уличное оборудование не идет ни в какое сравнение с тем, что было. Теперь здесь целый автопарк: грузовые и легковые машины, вертолет, автомобиль ДПС. Конечно, игрушечные. Все это, а также теневые навесы обошлись почти в пять миллионов рублей. Кроме того, скоро в здании закончат замену окон. Внутри тоже перемены. Необходимые средства были получены в рамках проекта "Народные инициативы". Его активно поддерживают депутаты областного парламента. "Это замечательное применение этих средств, и я должен только, наверное, предложить другим руководителям муниципальных образований взять за пример, как здесь это реализовывается. Есть, конечно, и проблемы. На будущий год запланировано полное асфальтирование территории, по всей вероятности, дополнительное какое-то благоустройство будет и ограждение", - сообщил Сергей Брилка, спикер Законодательного собрания Иркутской области.

Особое внимание спорту. В прошлом году сдали в эксплуатацию физкультурный комплекс "Олимпия", чуть раньше заработал бассейн "Дельфин". Легкоатлетический манеж на очереди. Построенный больше тридцати лет назад, сегодня он уже не может выполнять возложенные на него функции. По смете на ремонт нужно порядка тридцати миллионов рублей. Обновленный манеж станет точкой притяжения для горожан, с ремонтом тянуть нельзя. А вот эта площадка практически готова. Полтора года назад здесь был пустырь. А теперь игровой комплекс для маленьких детей и воркаут для тех, кто постарше. "Это место стало пользоваться бешеной популярностью у жителей города. Мы сами, честно говоря, не ожидали этого. Приезжают отовсюду: с вокзала, микрорайона Жукова, микрорайона Угольщиков. Я сам с удовольствием привожу сюда своего внука, который бегает, играет со всеми ребятами", - рассказал Юрий Карих, мэр г.Тулуна.

Также в ближайшее время здесь проведут освещение, установят тематические фигурки, сцену и сиденья. Все работы доделают уже в этом году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".