Незаконные баннеры сносят в областном центре 17:24, 29 августа 2018 г.



Рекламы в Иркутске станет меньше, в том числе билбордов. В городе активно сносят незаконные баннеры. Но установить конструкции законно предприниматели пока не могут. В чем причина и какие нововведения будут в рекламном деле, выясняла съемочная группа программы "Новости".

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Если болгарка завела свою песню – значит, песня рекламы спета. Уже двадцать крупных баннеров демонтировали этим летом в Иркутске. Предприниматели получают предписания, а после конструкции сносят. Договоры на эксплуатацию и установку рекламных щитов закончились, заключить новые бизнесмены хотят, говорят, готовы платить аренду и налоги. "Договоры закончились чисто по срокам, и администрация должна провести торги, чтобы мы заключили новые договоры на эти конструкции, но торгов до сих пор нет, август месяц на календаре, а демонтаж конструкций почему-то начался по причинам, которые мы до конца не понимаем", - сказал Сергей Иоффе, руководитель комитета по рекламе федеральной общественной организации предпринимателей.

Предприниматели написали письмо в администрацию Иркутска и хотят открытого диалога. Сейчас они ждут ответа. Программе "Новости" в мэрии пояснили: по договору бизнесмены сами должны были демонтировать рекламные конструкции, как только закончится аренда. Делать это никто не спешил, поэтому баннеры пришлось снести. Ведь те конструкции, по которым истек срок договоров, считаются незаконными. Торги назначили на конец сентября, их срок администрация вправе устанавливать самостоятельно. "На сегодняшний день те рекламные конструкции, которые установлены, у них у некоторых, к сожалению, срок эксплуатации истек, это видно по их внешнему виду, где-то отваливается железо, в любом случае победитель аукциона должен разместить на этом месте отдельно стоящую рекламную конструкцию в соответствии с техническим регламентом, проектом", - прокомментировала Анна Дудкевич, начальник департамента потребительского рынка КУМИ администрации г.Иркутска.

С новым регламентом - новые требования. К примеру, вид, размер и место установки баннера. Щиты поставят не чаще, чем 100 метров друг от друга. А это значит, что рекламы в Иркутске станет меньше. В администрации надеются, что нововведения помогут улучшить облик города.