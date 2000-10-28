Коммунальная авария стала причиной потопа на объездной дороге Университетский – Первомайский в Иркутске 17:04, 29 августа 2018 г.



Настоящий потоп произошел накануне вечером на объездной дороге Университетский – Первомайский в Иркутске. Автомобили буквально плыли по проезжей части. Видео появилось в социальных сетях. Как нам сегодня пояснили, причина такого плавания - коммунальная авария.

Произошел разрыв сварного шва на водоводе диаметром 700 миллиметров. В результате несколько домов остались без водоснабжения. Оперативная бригада "Водоканала" смогла устранить последствия потопа в 2 часа ночи, а вот причины данного происшествия еще выясняют. "Будет служебное расследование. Причины разрыва будут выяснены. Либо это подвижки грунта, либо сварной шов был некачественно сделан", - сообщил Борис Оглоблин, начальник цеха водоснабжения МУП "Водоканал" г.Иркутска.

Все последствия коммунальной аварии устранили.