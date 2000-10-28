Из 800 домов, которые должны были капитально отремонтировать в этом году, готовы только около сотни 16:47, 29 августа 2018 г.



На ремонт остальных осталось всего четыре месяца. "Успеем", - говорят представители фонда капремонта многоквартирных домов. Насколько это возможно и как идут работы, обсуждали сегодня прямо на площадке. Журналисты встретились с исполняющим обязанности директора фонда Константином Рассоловым и его командой.

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Идет капитальный ремонт в доме на улице 5-й Армии. В пределах видимости трое рабочих. Этот дом, можно сказать, показательный. "Общая картина достаточно позитивная. Мы сейчас выполняем краткосрочный план ремонта, в этом году у нас более 800 домов. В этом году ожидается освоить 4,7 миллиарда рублей для выполнения программы", - сказал Константин Рассолов, и.о. генерального директора фонда капитального ремонта Иркутской области.

Позитив, очевидно, в том, что в последних числах августа выполнение плана капремонта домов по Иркутской области составляет цифру не очень большую. 100 из восьми сотен многоквартирных домов. Если подсчитать, это составляет 13-14 процентов! Но, видимо, расчеты у всех разные.

Между тем правительство дало поручение резко увеличить количество отремонтированных домов. В прошлом году план составлял 400 зданий, в этом в два раза больше. Сколько получится сделать реально, можно будет узнать только зимой. Дома в центре Иркутска почему-то наиболее часто присутствуют в видеоотчетах. Впрочем, сотрудники фонда говорят, что работы идут по всей Иркутской области: в Усть-Илимске, Железногорске , Усть-Куте и Маме. "Просто центр - здесь все на виду, все работы видно. Ремонтируем лифты если, то у нас львиная доля это микрорайоны Университетский, Первомайский. Если мы работаем по лифтам", - говорит Александр Попов, главный инженер фонда капитального ремонта Иркутской области.

Собираемость взносов сейчас составляет около 70%, и это считается много. Кстати, сознательность жильцов - один из критериев постановки дома в очередь. Вообще, здания исследуют по сумме баллов износа, учитывают срок эксплуатации дома, его состояние. Что касается льгот, новые правила вступят в силу с 1 января 2019 года. Сейчас право на льготы имеют одинокие пенсионеры в возрасте 70 лет и старше. Они платят половину суммы. Если человеку больше 80-ти, сто процентов взносов ему возвращается. С нового года одиночество не главное. Пожилым людям позволено жить в семье и не оплачивать свою часть расходов. Но сперва все же нужно заплатить. Внес деньги на счет фонда капремонта, через месяц получишь их обратно через органы социальной защиты. "Соцзащита производит выплаты персонализировано. Гражданин подает реквизиты банковские в соцзащиту. Выплата взносов происходит в конце следующего месяца после оплаты взносов. На следующий месяц", - пояснил Леонид Дюндик, заместитель начальника отдела начисления взносов на капитальный ремонт.

Такую меру поддержки принял жилищный кодекс страны. Не очень понятно, зачем деньги сперва платить, а затем возвращать. Круговорот купюр в природе, очевидно, имеет какое-то научное обоснование. Но какое именно, пока не сообщают.