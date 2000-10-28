Одного из потерявшихся ягодников нашли в лесу Слюдянского района 16:41, 29 августа 2018 г.



68-летний мужчина в субботу собирал ягоды с другом и не вернулся вовремя к месту стоянки. В тайге он провел почти четверо суток. Искали пенсионера полицейские, спасатели, лесники, волонтеры. В результате обнаружили в районе реки Быстрая, примерно в пяти километрах от места пропажи. С диагнозом "переохлаждение" мужчину доставили в слюдянскую больницу, оказали помощь, после отпустили домой под ответственность родственников. Полицейские призывают грибников и ягодников всегда брать с собой в лес заряженный телефон, одеваться в теплую яркую одежду и не заходить слишком далеко.