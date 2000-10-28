Хоккеисты ангарского "Ермака" попали в аварию в Красноярском крае 14:51, 29 августа 2018 г.



Снимки с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. На автобусе команда возвращалась после товарищеской встречи с "Соколом". Предположительно, водитель уснул за рулем и потерял управление. Машина слетела с дороги. Никто из хоккеистов не пострадал. Кстати, встречу "Ермак" проиграл со счетом 2:5. Он запомнился болельщикам большим количеством драк. В том числе, и потому, что один из игроков "Ермака" показал неприличный жест в сторону трибун. Завершилась игра массовой дракой и удалением тренера красноярцев.