Первоклассники из малообеспеченных семей иркутского предместья Рабочее получили в подарок портфели 14:40, 29 августа 2018 г.



"Школьные портфели. Семья помогает семье" - акция с таким названием завершилась сегодня в иркутском предместье Рабочее. Учебные принадлежности для детей из малообеспеченных семей купили на средства от сдачи макулатуры и пластиковых бутылок. Акцию провел благотворительный фонд депутата городской думы Алексея Распутина. Все лето его сотрудники принимали от жителей и организаций ненужную бумагу и пластик. Небольшими порциями увозили в пункты вторсырья. Всего сдали 7,5 тонн макулатуры и больше 8 тысяч бутылок. Благодаря этому 1 сентября 16 учеников отправятся в школу с новыми портфелями. Это семьи, которые оставили заявку в фонде и подтвердили свое материальное положение.

Ирина Бутакова, мама первоклассницы: У нас четверо ребятишек, и тяжеловато. Тем более у нас жилье съемное, мы снимаем, папа работает один. Туговато поднимать ребенка, хоть и в первый класс, все равно. Это очень большой плюс.

Алексей Распутин, депутат думы г.Иркутска: Во-первых, мы очищаем город - первое доброе дело. Второе доброе дело, что мы сохраняем природу, 5-7 полных грузовиков макулатуры мы собрали, в итоге рощицу или небольшой лесок сохранили. И, в-третьих, мы помогли людям, которые действительно нуждаются.

Помогали жители и с покупкой канцелярии. Собирая своего ребенка в школу, оплачивали дополнительные тетрадки и карандаши для других детей. А пластик вывозили даже с берегов Байкала, возвращаясь с отдыха. Акция в предместье Рабочее проходит уже третий год.