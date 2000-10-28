Проект NEMOSKVA добрался до Иркутска 17:25, 28 августа 2018 г.



Это вам не Москва. Уникальный и масштабный проект межрегионального взаимодействия в области современного искусства NEMOSKVA добрался до Иркутска. Десятки экспертов со всего мира едут по городам России, чтобы встретиться с местными художниками и увидеть их авторские проекты. А после выбрать лучшие идеи и создать беспрецедентную выставку. Как прошёл иркутский этап проекта NEMOSKVA, расскажем в нашем материале.

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Всего 12 минут, чтобы показать свой проект экспертам с мировыми именами и получить шанс, который выпадает раз в жизни: представить свои работы на выставках в лучших галереях мира. Главная идея проекта NEMOSKVA - диалог с современными художниками в регионах страны, создание новой культурной географии. Иркутск - девятая остановка в экспедиции искусствоведов. Рассказывают, у каждого города свои культурные черты, но есть у современного российского искусства и общие тренды. "Какой тренд? Говорить про наследие и актуальность, говорить про экологические проблемы и про сегодняшний день. Огромное количество работ, связанных с влиянием технологий на нашу жизнь, с понятием времени. В Нижнем Новгороде все связано с каким-то одомашниванием. Пермь, наоборот, сосредоточена на теме рек вообще, простора. Екатеринбург, наоборот, супериндустриальный", - рассказывает Алиса Прудникова, автор идеи проекта NEMOSKVA.

Ну а Иркутск - это свобода и притяжение Байкала, здесь художники осознанно или нет находятся под влиянием силы великого озера. Правда, где-то Байкал выступает как просто декорация, а где-то как действующее лицо. Степан Шоболов представляет сразу четыре проекта, его живописные полотна посвящены Иркутску и Ольхону. "Проект называется "Ольхонские мегаполисы". В самом названии содержится абсурд, потому что там никаких мегаполисов не существует. Почему бы не попробовать? Не считаю себя современным художником, но есть какие-то проекты на стыке традиционного и современного искусства", - сказал Степан Шоболов, художник.

Что же ищут эксперты проекта вдалеке от столицы? Говорят, за местным колоритом важно разглядеть то, что волнует и трогает современное общество по всему миру. Ведь лучшие проекты отправятся сначала на выставку в Брюссель, затем в Москву, а после, в 2021 году, в тур по городам России. "Художники важнее, чем эксперты, понимаете? Это очень важный принцип. Не значит, что те, кого не выбрали, они плохие или нехорошие. Выставка покажет только несколько работ. Здесь есть эксперты, которые приехали сюда познакомиться с художниками, они сами могут еще и пригласить, и вместе работать на других проектах", - подчеркивает Антонио Джеуза, эксперт проекта NEMOSKVA.

Правда, какие именно идеи выберут специалисты, пока неизвестно. В жарких спорах и сомнениях им предстоит провести немало часов в финальной точке своего путешествия - Владивостоке.