Сибирский урожай: больше тонны яблок планирует собрать со своего участка иркутский садовод 17:18, 28 августа 2018 г.



Яблоко от яблони. Выращивать эти фрукты в Сибири не намного сложнее, чем на западе страны. Это доказывает семья Павловых из Иркутска. Секреты садоводы передают из поколения в поколение. В этом году они планируют собрать в своем саду больше тонны ароматных и сладких яблок.

Первыми на стол попадают самые зрелые и опавшие плоды. Сейчас, шутят Павловы, главная работа в саду - наесться. Семейные секреты с тридцатилетней историей. Первые саженцы посадил еще дедушка. Технологию придумал сам. На эксперименты ушло около десяти лет. Для южных сортов суровые морозы - уже стресс. Поэтому осенью ветви грузами прижимают к земле и накрывают специальным материалом. А весной помогают "проснуться". "Сначала вот одна подпорка была подставлена. Потом, когда плоды начинают наливаться, следующая ставится, потому что ветка тяжелая и ее может переломить в месте, где стоит подставка. И, соответственно, когда собирается урожай, веткам легче становится, все подпорки убираются", - рассказывает Игорь Павлов, садовод.

Занимает эта работа всего несколько дней в году. Правда, в этот раз, помимо морозов, погода преподнесла садоводам еще один неприятный сюрприз. Уже летом в районе дважды прошел град. "Если посмотреть, на верхних яблоках есть вот такие вот пятнышки. Это градобоины. У нас все яблоки, которые оказались на поверхности, побитые. Но, как оказалось, яблоня неплохо залечивается сама. Будет храниться или нет - посмотрим, поэкспериментируем. Но яблоки затянулись, они налились", - говорит Ирина Павлова, садовод.

В семье уверены: при правильном уходе на Сибирской земле можно вырастить яблоки абсолютно любого сорта. Сейчас на пяти сотках помещается десять яблонь. Со временем в саду появились Антоновка, Симиренко и винно-сладкая Боровинка. С каждого дерева можно собрать до ста килограммов сладких и ароматных плодов. Садоводы даже научились при необходимости ускорять их созревание, если, например, лето выдается коротким. Эту технологию Павловы пока хранят в тайне. А некоторыми секретами делятся охотно: "Заворачиваем каждое яблочко в бумагу и кладем вниз веточкой. Это обязательно. Они так лучше хранятся".

Главное, чтобы яблоки получили как можно меньше повреждений. И в прохладное помещение, где не больше четырех градусов тепла. Если эти простые правила соблюдать, лакомиться фруктами можно до самой весны.