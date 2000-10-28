ДНТ "Полесье" в Шелеховском районе: участки выделили, а дорогу к ним не предусмотрели 17:12, 28 августа 2018 г.



Собственникам участков в ДНТ "Полесье" в Шелеховском районе до своих участков приходится ходить пешком. К дачному товариществу нет официальных подъездных путей. Об этом маленьком нюансе людей не предупредили, когда они покупали землю.

С дорогой к ДНТ "Полесье" в Шелеховском районе собственники участков мучаются уже четвертый год. Дачное товарищество есть, а вот подъездных путей к нему нет. Всего здесь 109 участков. Из них больше половины уже проданы. Но построить дома люди здесь просто не могут. Никакая техника не пройдет по узкому перешейку. Единственный съезд с объездной дороги Шелехова. Но он вне закона. И регулярно на этом участке работает дорожная техника. Сотрудники "Упродор Прибайкалья" вынуждены ликвидировать самовольную дорогу. По нормативам съезды с федеральной трассы должны быть не чаще чем через пять километров друг от друга. "Хочется задать администрации нашей вопрос: почему, когда формировали наше ДНТ, не создали подъездных путей?" – спрашивает Александр Ладохин.

В такой ситуации не только "Полесье". Как минимум у трех соседних ДНТ схожие проблемы. В телефонном разговоре председатель "Полесья" нам подтвердила: при оформлении товарищества в документах дорог к нему предусмотрено не было. Сегодня пытаются договорить с баклашинской администрацией. Сначала по одной из улиц села. А потом через лес. Но дорогу эту еще предстоит построить. "Дорога идет в гору. Там только проект 345 тысяч. Потом около 3 миллионов на саму эту разработку. В общем неподъемная для нас сумма. И потом мы к ней даже не подъедем. Потому что не будет никаких документов. И где гарантия, что нам ее тоже не начнут перекапывать. Потому что там частная территория", - говорит Екатерина Мазунина.

"Да, действительно жители ДНТ "Полесье" к нам обращались. И мы вынуждены им были отказывать в организации съезда из-за несоответствия нормативам. Сейчас после того как пройдет расширенное совещание, если будет какой-то итог, мы его, конечно, сообщим. Мы не можем оставить жителей без съезда. Надо будет что-то придумывать", - прокомментировала Анна Игумнова, ведущий специалист по связям с общественностью ФГУП "Упрдор Прибайкалье".

Администрация Шелеховского района организовать интервью с должностными лицами для нас не смогла. Но ответ все же дали. В письме. Если резюмировать, то в сухом остатке следующее: муниципалитет может поддержать дачников, но денег в бюджете нет. Эти съемки мы провели около двух недель назад. Совещания по проблеме ДНТ пока так и не было.