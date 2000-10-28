Привести областное законодательство в соответствие с федеральным 17:02, 28 августа 2018 г.



Этот и другие вопросы обсудили сегодня на заседании комитета по госстроительству в областном парламенте. Мероприятие прошло под председательством главы комитета по законодательству о госстроительстве Законодательного собрания Иркутской области Бориса Алексеева. Рассмотрели больше десятка вопросов.

Трех человек рекомендовали на должности мировых судей. Участники заседания одобрили проект изменений в региональный закон "О гербе Иркутской области". Если поправки примут, то использовать герб смогут местные органы власти и войсковые части. Областной парламент продолжит работу в рамках стратегии социально-экономического развития Иркутской области. "Я уверен, что мы в спокойном режиме можем вот эту работу исполнить до конца текущего года. Но при этом должен быть девиз "Слышать. Слушать. Понимать и действовать", - сказал Борис Алексеев, председатель комитета по законодательству о госстроительстве Законодательного собрания Иркутской области.

Обсудили и законопроект об избрании органов местного самоуправления. Он предусматривает возвращение прямых выборов глав муниципальных образований в регионе. Законопроект рассмотрят в первом чтении на сессии Законодательного собрания.