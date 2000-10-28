Турнир по стритболу собрал команды разных городов Иркутской области 16:57, 28 августа 2018 г.



Шестнадцать команд из разных городов приехали в Иркутск, чтобы принять участие в турнире по стритболу. А организовали его учащиеся 11 класса одной из иркутских школ. Как развивают уличный спорт в Иркутске, расскажем далее.

От традиционного баскетбола стритбол отличается количеством игроков, их в команде трое, и размерами площадки. В этой игре она занимает ровно половину обычного поля. Организаторы соревнований - еще школьники, учащиеся 11 класса. Объявление о турнире разместили в социальных сетях. Изначально планировали, что участвовать будут только спортсмены из Иркутска, но желающих оказалось гораздо больше, заявки на участие подали команды из Шелехова, Ангарска и Усть-Илимска. "Это наш первый турнир, который мы проводим. Далее мы хотим провести примерно около трех массовых турниров и, конечно же, мини-игры какие-то делать для участников в течение всего этого года", - рассказал Антон Кузьминов, организатор.

Среди участников спортсмены от 13 до 19 лет. Подготовка у всех разная: кто-то уже несколько лет занимается спортом, а кто-то только начинает. Илья играет в баскетбол четыре года, участвовал в городских соревнованиях, но сюда пришел, как говорится, не ради победы, а ради участия. "Специфика в том, что происходит игра не на полном поле, а на половине поля", - отметил Илья Ивлев, капитан команды.

Если в баскетболе большое значение имеют физические данные, то в стритболе основную роль играют индивидуальный стиль и мастерство игрока, поэтому он более популярен среди молодежи. Турниры будут устраивать и дальше, в планах также соревнования по футболу. Организаторы уверены, что такие мероприятия необходимы, чтобы поддерживать любовь молодежи к спорту.