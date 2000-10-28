"Театральную осень на Байкале" посетили режиссеры известных театров России 16:48, 28 августа 2018 г.



На Байкале в поселке Утулик наступила "Театральная осень". Это название традиционного фестиваля, который проводят специально для любительских коллективов. В этом году впервые с участниками мероприятия работали режиссеры известных театров России, в том числе "Современника".

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"Маленький Принц" в исполнении ангарского театра "Кто мы?". В главных ролях лицеисты, для которых сцена - действительно второй дом. На репетициях проводят времени не меньше, чем за учебой. Постановку пьесы Экзюпери привезли на фестиваль любительских коллективов.

А это скороговорочный рэп от Людмилы Петрович. Режиссера из Санкт-Петербурга пригласили для работы с актерами любительских театров, участников фестиваля "Театральная осень на Байкале". Для них занятия по технике речи, актерскому мастерству, тренинги с молодыми театралами. "Мне кажется, сложнее всего быть собой. Не бояться быть собой. Потому что чаще всего возникают вот эти масочки. Я такой, я такой или я такой-то. А страшнее всего открыться. Такого, такого, такого - их миллионы! А такой, как ты, - ты единственный. И такого, как ты, больше нет", - считает Людмила Монина-Петрович, режиссер, художественный руководитель театральной компании "Ковчег" и детской театральной студии "Рубикон", г.Санкт-Петербург.

Фестиваль "Театральная осень на Байкале" проходит уже в 24 раз. Когда-то его придумал заслуженный работник культуры России Леонид Беспрозванный. А вот "Школу режиссера" на базе этого мероприятия Иркутский областной дом народного творчества организовал впервые. Каждый спектакль фестиваля ожидает подробный разбор. Главный помощник художественного руководителя театра "Современник" Михаил Али-Хусейн проводит "Круглый стол с квадратными углами". Ведь особенно остро и чувствительно воспринимается критика в адрес собственного детища. Но это и ценно.

Ирина Щербак, руководитель театра-студии "Бусинки", г.Иркутск: Мало того, что они разбирают наши спектакли. Это для нас уже запредельное счастье. Чтобы обычный школьный спектакль разбирал режиссер "Современника"! Плюс разбор других спектаклей. И самое главное - школа!

Людмила Герда, директор Иркутского областного дома народного творчества: Эта площадка, где встречаются профессионалы и любители. И, по словам профессионалов, они говорят, чем любитель отличается от профессионалов. Они говорят о том, чем любитель интересен. Они свободны. У них нет никаких стен. Коллектив любительский, он свободен – значит, он интересен, он настоящий. Мы ему немного помогаем, подталкиваем, чтобы он дальше развивался.

Самое главное богатство - опыт, который участники фестиваля получили за эту неделю, - они повезут к себе, на свою малую родину, в свой творческий коллектив, чтобы сделать театральную жизнь своего города или поселка более интересной и насыщенной.