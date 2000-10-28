Собаку-спасателя готовят в иркутском питомнике "К-9" 16:37, 28 августа 2018 г.



Новый сотрудник работает в МЧС Иркутской области. Елизавета Славина - наследник семейных кинологических традиций, пришла на службу к спасателям. Она будет тренировать специальную собаку на поиск людей, которые попали в неприятную ситуацию. Например, заблудились в лесу. Скоро Елизавете и ее ретриверу Ирэли предстоит аттестация. А пока собака и ее напарник тренируются и готовятся к экзамену.

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Жизнь рядом с собаками для Елизаветы привычна. Ее отец - кинолог Вячеслав Славин - известен в Иркутске каждому, кто знает слово "собака". Разумеется, девушка пошла по стопам отца. "Можно сказать, что выбора у меня не было, потому что с детства с собаками, с детства в питомнике. Постоянно на дрессировках. Немного другой тропой я пошла, выбрав спортивное направление дрессировки. И вот сейчас решила попробовать себя в более полезном деле. Мне 22, питомник старше меня на полгода, соответственно, всю жизнь с собаками",- рассказала Елизавета Славина, кинолог- спасатель, стажер.

Теперь Елизавета на профессиональной базе будет заниматься подготовкой собак для поиска и спасения людей в природных условиях. И работать в этом же направлении. Летом в Иркутской области часто бывают ситуации, когда люди идут собирать грибы и ягоды и теряются. В подобных случаях очень нужна собачья работа: ее нюх поможет отыскать заблудившихся. Будут развивать и другую деятельность. Но будет лучше, если этот навык пригодится только в теории. "Мы готовим собаку еще к техногенным авариям, катастрофам, когда происходит обвал здания и нужен поиск людей в той точке, где это необходимо", - говорит Виталий Буталов, начальник специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Иркутской области.

Ирэль сейчас готовится к аттестации, ей предстоит главный профессиональный экзамен. Он пройдет в начале октября в Хакассии. Сама Ирэль родом из Ногинского питомника. Она добродушная, приветливая. Спасательная собака должна, в первую очередь, любить людей и ни в коем случае не напугать во время розыска. Руководитель Ногинского питомника рассказала: слово кинолога решающее при проведении операции и только после его команды можно прекращать поиски. Это значит, что людей под завалами больше нет. А ответственность, которую берет на себя кинолог, отдавая такую команду, общая. Человек полностью берет ее на себя в работе с четвероногим коллегой.