Дикую косулю спасли от неминуемой смерти люди в Качугском районе 16:31, 28 августа 2018 г.



Видео выложил в соцсети иркутский журналист Леонид Гунин. Недалеко от села Анга в Качугском районе в расщелину провалилось животное, его случайно обнаружили проходящие мимо люди. Решили помочь. Раскопали лопатами выход и стали тянуть животное за рога. Происходящее сняли на камеру мобильного телефона. Операция по спасению прошла успешно, животное выбралось из ямы и отправилось по своим делам.

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