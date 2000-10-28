Несмотря на режим ЧС, введенный в некоторых хозяйствах области из-за засухи, собрано уже 78 тысяч тонн зерна 14:38, 28 августа 2018 г.



Режим чрезвычайной ситуации ввели в Боханском и Усольском районах Иркутской области. Из-за засухи там погибли посевы. Сложно фермерам пришлось в июле. Более трех недель не было дождей. В итоге пострадали по три сельскохозяйственных предприятия в каждом районе. Сейчас областной минсельхоз совместно с независимыми экспертами оценивают ущерб от засухи. И решают вопросы ликвидации последствий. Между тем в регионе идет уборочная кампания.

"Мы собрали уже 78 тысяч тонн зерна. В плановом режиме идет заготовка сена, силоса и сенажа. Режим ЧС был введен в отдельных хозяйствах, а не полностью в муниципальных образованиях. У нас ожидается хороший урожай, надои молока высокие. И это никак не должно повлиять на стоимость хлеба, молока", - сообщил Николай Дмитриев, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.

В этом году аграрии ожидают больший урожай, чем в 2017-м. Зерновые уже убрали на площади более 36 тысяч гектаров.