"Мой зеленый город": в центре Иркутска высадили новые деревья 14:28, 28 августа 2018 г.



В центре Иркутска появились молодые саженцы. Тысячи горожан вышли на массовую посадку деревьев. Масштабная акция не оставила равнодушной и редакцию программы "Новости". О том, как хорошее настроение иркутян, лопаты и ведра сделали наш город ярче - в следующем материале.

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Утро в Иркутске началось с разминки. Так горожане готовились к масштабной посадке деревьев. Теплая погода, молодые саженцы и отличное настроение – все, что потребовалось для озеленения областного центра. Вооружились ведрами и лопатами. Каждый участник отправился на свою территорию. У многих появились именные деревья. "Это на самом деле очень приятно - иметь свое дерево, потому что таким образом город становится родным", - поделилась Наталья Ветрова, главный редактор программы "Новости" медиахолдинга "АС Байкал ТВ".

Представители общественности, культурные и научные деятели, администрация, дети, ветераны и силовики - без дерева никто не остался. Сотрудники СМИ высадили свою собственную аллею рядом с драматическим театром. Медиахолдинг "АС Байкал ТВ" не остался в стороне. Помогали корреспондентам сотрудники "Горзеленхоза".

Марина Беклемишева, корреспондент программы "Новости" медиахолдинга "АС Байкал ТВ": Когда вырубили деревья массово на КМ, то мы сами переживали, звонили зрители, переживали, что город без деревьев остался. И вот мы дождались, город у нас будет с деревьями и зеленью.

Лариса Марковская, корреспондент программы "Новости" медиахолдинга "АС Байкал ТВ": В этом сезоне первый раз занимаюсь садовыми работами. Сейчас мне объяснили, что нужно сделать лунку для полива, такой вот новый опыт.

Свое дерево на острове Конный посадил и мэр города Дмитрий Бердников. Градоначальник присоединился к масштабной акции "Мой зеленый город" и отметил, что особенно важно менять ветхие зеленые насаждения на молодые саженцы. "Город нуждается в омолаживающем озеленении, и это должно стать постоянным процессом во всех районах. Начнем с центральной части города, потом это нужно проводить во всех округах, районах, общественных пространствах, на улицах. И через несколько лет мы не узнаем свой город, он преобразится настолько, что нам будет нестыдно, мы будем гордиться этими вещами", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Всего сегодня посадили более 300 здоровых деревьев. Озеленение провели от улицы Карла Маркса до острова Конный Иркутска. Горожане с огромным энтузиазмом поддержали акцию. Теперь в областном центре красуются молодые ели, тополя, липы, ароматная черемуха, ивы. Каждый участник может ухаживать за своим саженцем. Мероприятие планируют сделать ежегодным.