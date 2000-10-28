Акция "Школьный портфель" прошла в Свердловском районе Иркутска 14:20, 28 августа 2018 г.



Приятные подарки к 1 сентября. Акция "Школьный портфель" прошла в Свердловском районе Иркутска. Будущих первоклассников из Академгородка пригласили на чаепитие и вручили яркие сумки с самыми нужными для учеников предметами: цветной бумагой, красками, пластилином, карандашами. Организовал акцию депутат думы Иркутска Владимир Потапов.

Ольга Вяткина, мама первоклассника: Нам очень приятно, что нас позвали на такой праздник, детям это очень приятно, им подарили подарки, накормили вкусно. Огромное спасибо, почаще бы таких праздников.

Владимир Потапов, депутат думы г.Иркутска: Сами себя вспоминаем, как мы шли в первый класс. И, конечно, для ребенка это очень торжественное мероприятие, и, конечно, мы стараемся это мероприятие наполнить такими дополнительными праздниками для детей, чтобы у них это впечатление оставалось и они старались прилежно учиться, получая эти школьные принадлежности.

Такую акцию в Академгородке проводят каждый год. В ней участвуют дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети матерей-одиночек.