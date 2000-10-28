Акцизы на топливо повысят в новом году 14:16, 28 августа 2018 г.



Так решили в правительстве России. Ставки на дизель вырастут на 2 тысячи 700 рублей за тонну, на бензин - на 3 тысячи 700 рублей.

Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. Таким образом хотят восстановить ставки акцизов, ведь по налоговому кодексу их должны были повысить в июле. Но весной был резкий скачок оптовых и розничных цен на топливо. И акцизы, наоборот, не подняли, а опустили. Это позволило заморозить цены. В правительстве спешат успокоить: в этот раз рядовые автолюбители тоже не должны пострадать. "Скачка цен на бензин не будет. Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", - заявил Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Если все-таки цены поползут вверх, власти могут временно ввести экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты. Тогда потенциальные доходы у предпринимателей снизятся. Этот способ - рычаг влияния на рынок, в правительстве надеются, что к нему прибегать не придется.