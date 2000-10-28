Ремонт Голоустненского тракта идет полным ходом 13:51, 28 августа 2018 г.



Сегодня работы проверила выездная комиссия министерства дорожного хозяйства. Началась стройка в 2017-м. Тогда сделали нижний слой основания дорожного покрытия, установили кюветы, а также железобетонные трубы. В этом году принялись за верхний слой, укрепление и ремонт мостов. Попутно заказчик берет образцы асфальтобетонного покрытия, чтобы контролировать качество в собственной лаборатории. Если выявят дефекты и недочеты, их подрядчик обязан устранить до сдачи дороги в эксплуатацию. Также выставили дорожные указатели. Всего на ремонте ежедневно задействованы около 50 рабочих и 20 единиц техники.

"Выполняются работы по ремонту мостов, и 30 октября, надеюсь еще раньше, будем иметь отремонтированный участок, соответствующий всем нормативам и требованиям. Этот тракт более ста километров, и в планах области его привести в порядок примерно до 2023 года, мы должны полностью его заасфальтировать", - сообщил Евгений Липатов, заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Участок с 5 по 15 километр подрядчик обязуется сдать уже в октябре текущего года. На его ремонт из федерального бюджета выделили 180 миллионов рублей. Также используют деньги из областной казны. Параллельно сейчас ремонтируют отрезок пути с 40 по 70 километр.