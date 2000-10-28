Предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла девушка, задержан 13:47, 28 августа 2018 г.



Предполагаемого виновника аварии на объездной Ново-Ленино в Иркутске задержали. Напомним, ДТП произошло в воскресенье вечером. Водитель "Хонды" не выбрал безопасную скорость и столкнулся с "Мерседесом". Им управляла 20-летняя девушка. От удара ее машину отбросило еще на два автомобиля. Девушка от полученных травм скончалась на месте. Водитель "Хонды" бросил машину и скрылся с места аварии. Мужчину в понедельник удалось задержать. Это 29-летний житель Ленинского района, его поместили в спецприемник. По факту аварии возбудили уголовное дело. Самое строгое наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.