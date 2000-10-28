Генеральному продюсеру медиахолдинга "АС Байкал ТВ" вручили нагрудный знак к почетной грамоте Заксобрания 18:55, 24 августа 2018 г.



Признание за многолетний труд. В Иркутске продолжают вручать нагрудные знаки к награде - почетной грамоте Законодательного собрания региона. Сегодня председатель Законодательного собрания Сергей Брилка благодарил учителей и врачей, тренеров и инженеров. Всего их 21 человек. У них разные профессии, но объединяет их любовь к тому, что они делают.

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Может научить начинающих ведущих не только говорить, но даже правильно ходить в эфире. Роман Синтоцкий знает все секреты хорошего кадра. Смотреть телевизор для него не развлечение - работа. С тех пор, как в 2002 году Романа Синтоцкого пригласили на должность генерального продюсера в медиахолдинг "АС Байкал ТВ". Под его руководством одновременно выходило 19 телепрограмм. В том числе, лицо любой телекомпании "Новости". Визитная карточка развлекательного вещания - программа "Утренний коктейль". Тысячи людей приходят к ведущим в гости. Сотни из них звезды российской и мировой величины. Зритель запомнил их по эфирам, истории из-за кулис не менее яркие. К примеру, африканская певица Сезария Эвора приехала в Иркутск с болью в ногах. "Когда она у нас была на программе, она не могла подняться наверх, на второй этаж, в павильон, мы ее буквально с ребятами на руках занесли, она, помимо того, что дала интервью, еще и спела, это было гениально совершенно", - рассказал Роман Синтоцкий, генеральный продюсер медиахолдинга "АС Байкал ТВ".

Иркутяне знают Романа Синтоцкого не только по теле- и радиопрограммам, но и по городским мероприятиям. Генеральный продюсер - по совместительству режиссер. Он организовывал фестивали молодежи, конкурсы красоты, Дни города. "Приятно, что то, что ты делаешь, оценивают, значит, идешь ты в правильном направлении, значит, ты делаешь приятно для наших телезрителей. Любая оценка всегда приятна, иногда даже когда бывает отрицательная, она все равно оценка, на этом мы учимся, а награды приятно получать", - сказал Роман Синтоцкий.

Сегодня Роману Синтоцкому, как и другим людям, которые внесли вклад в развитие региона, вручил нагрудный знак председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. "Наша почетная грамота Законодательного собрания, нагрудный знак символизирует то, что номинант, награжденный этой грамотой, получает автоматически право быть ветераном труда Иркутской области и получать в соответствии с этим причитающиеся социальные льготы и выплаты", - заявил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания.

Высшей формы награды в Иркутской области удостоены более 800 человек. С 2006 года они получали почетные грамоты. Сейчас же решено каждому вручить и нагрудный знак как обязательный символ признания.