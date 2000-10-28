В России рассматривают законопроект о денежном поощрении осведомителей 18:36, 24 августа 2018 г.



Узнал о преступлении - сообщи в полицию. В России рассматривают законопроект о денежном поощрении осведомителей. За полезную информацию стражи порядка обещают заплатить приличные деньги. Такую практику активно используют за рубежом. Мы решили разобраться, где та тонкая грань между осведомлением и доносом?

Эта история произошла семь лет назад. Иркутские "молоточники" держали в страхе весь Академгородок. Десятки преступлений со множеством жертв. Все было покрыто мраком, а главное - никаких зацепок. Пока в руки иркутянина не попали жуткие кадры, на которых его собственный племянник вместе с другом совершают зверство. Мужчина сразу обратился в полицию и помог раскрыть злоумышленников. Его не остановил тот факт, что преступник - его родственник.

Таких историй сотни. Множество преступлений в России раскрывают благодаря бдительным гражданам. Так, например, видеорегистратор может стать доказательством ДТП или помочь в поиске пьяного лихача. А информация о получении взятки раскроет коррупционера. Но как часто за исполнение, казалось бы, гражданского долга, полиция поощряет рублем? В России такую практику используют довольно редко. "Если совершается тяжкое или особо тяжкое преступление, а также преступление, которое может вызвать широкий общественный резонанс, то, конечно, мы даем информацию в СМИ о том, что за сведения, которые будут способствовать раскрытию того или иного преступления, предусмотрено крупное денежное вознаграждение", - говорит Игорь Медведев, врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Но в других странах ситуация иная. К примеру, в Белоруссии за сведения о преступлении готовы заплатить до пятисот долларов. А в Европе и США - до ста тысяч. Там со школьной скамьи детям объясняют, что можно и нужно обращаться в полицию, даже если преступление совершили родственники. Это считается активной гражданской позицией. Таким образом, государство призывает быть более внимательными ко всему, что происходит рядом.

В России информирование процветало при царе. А в 30-40-е годы, во времена сталинских репрессий, появился другой вид – доносы, которые стали в народе называть "стукачеством". Но сейчас, говорят историки, нужно четко разграничивать, что такое "стукачество", а что такое гражданский долг. "Для нас так сложилось, что любой сообщивший человек, является доносчиком и стукачом. Культура взаимоотношений у нас просто отсутствует. То есть, естественно, когда дело идет об убийстве, о каких-то преступлениях резонансных, у нас действительно достаточно легко люди идут на сотрудничество", - отмечает Александр Ануфриев, историк.

В России люди, которые активно сотрудничают с правоохранителями, получают грамоты и ценные подарки. Только в Иркутской области с начала этого года за помощь в раскрытии преступлений наградили около 50 человек. Жители нашего региона считают, что помогать стражам порядка - долг каждого.

- Вам помогут, помогут другому человеку. От этого уже будет зависеть отношение в обществе.

- Я считаю, что это обязанность каждого. Я сама получаю юридическое образование, чтобы работать в этой сфере и бороться с преступностью.

- Я думаю, что если что-то чрезвычайное, это не будет доносом, конечно же.

- Если это во благо общества, то почему это считается доносом?

- Если происходит правонарушение, обязанность гражданина - сообщить об этом в полицию.

Чтобы поощрять активных граждан не только подарками и грамотами, в России планируют ввести денежное вознаграждение за информирование. Суммы немалые: от пятидесяти тысяч до десяти миллионов рублей. Но такая щедрость от государства может обернуться и новым видом мошенничества. "Применительно к этой ситуации метод пряника и кнута. То есть пряник - это денежное вознаграждение, а кнут - та ответственность, которая может наступить за лжесообщение. Те люди, которые захотят на этом поживиться, тем самым будут сдержаны правоохранителями", - прокомментировал Артем Хоменко, адвокат.

А это еще одно испытание для нас с вами: по совести сообщать о правонарушениях или зарабатывать на этом деньги, сознательно наговаривая на другого человека.