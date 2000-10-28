27 обращений о подтоплении поступило сегодня в службу 112 в Иркутске 17:38, 24 августа 2018 г.



Что делать, если льет не только на улице, но и в доме? 140 литров воды за утро вынесла семья иркутян только из одной комнаты своей квартиры на 9 этаже. Топит людей на улице Мира уже несколько лет после каждого большого дождя. В управляющей компании регулярно составляют акты, но ничего не меняется, становится только хуже. Как действовать в подобной ситуации?

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"По времени засекаем, ведро целое за 50 минут, минут 15-20 - полведра, 5 литров" – и так семья Хайченко сегодня "развлекалась" с пяти утра. Осадки по всей площади квартиры. О ремонте, который сделали меньше года назад, можно уже забыть. Течет по плитам, под обоями, по перекрытиям. Квартиру пришлось наполовину обесточить, технику и мебель убрать подальше от стен. За лето это уже третий потоп, самый сильный. "Все пошло уже грибком, такая картина в принципе в каждой комнате, в этом году добавилась еще детская, сейчас детей перевезли, я не знаю, когда мы сможем в квартиру вернуться, потому что все стены затоплены, и теперь под ковролином - страшно заглядывать, что там", - говорит хозяйка квартиры.

В доме по адресу: Мира, 100 такая ситуация во всех квартирах на 9 этаже. Проблеме уже не первый год. Жалобы в управляющую компанию результата не дают. "Ой, говорит, вы знаете, вот таких проблем у нас очень много. Ну у вас же, говорит, были выделены на доме деньги. Дом деньги истратил на другое, то есть на ремонт подъезда. Мы говорим: нам сейчас-то делать что? - Ну не знаем, делайте что-нибудь. Может быть, приедут, может быть, что-нибудь запенят", - рассказывает Маргарита Ерохина, житель дома на ул.Мира, 100.

В управляющей компании отвечают: проблема глобальная, текущий ремонт не поможет, нужен капитальный. А он если и будет, то не раньше, чем через год. "Никто не запрещает людям производить капитальный ремонт сейчас. Но еще ни одного случая не видел, чтобы люди добровольно за свои деньги проводили ремонт, чтобы им потом возмещали из фонда капитального ремонта. Понимаем, что крыша требует капитального ремонта. Но какие-то участки можно закрыть тем же самым целлофаном", - сказал Максим Тельтевский, заместитель генерального директора СРО "Содружество ЖКХ".

А это видео с бульвара Рябикова. И опять же картина для жильцов уже не новая. В доме 54 войти в два подъезда невозможно в любой дождливый день. В управляющей компании отвечают: дом стоит в низине, к нему стекаются потоки с окрестной территории. Нужно делать новую ливневку, то есть опять же капитально ремонтировать двор. Пока коммунальщики лишь откачивают воду из подвала. А жителям администрация города рекомендует звонить в 112. "Если это дом многоквартирный и общедолевая, это управляющая компания и округ, если это магистральные улицы, пространства, то есть общегородская территория - здесь, конечно, 112. Вообще, 112 любые принимает заявки. И уже служба, единая диспетчерская распределяет, и это отработанный механизм. Почему не среагировала управляющая, мы, как правило, постфактум уже выясняем", - сообщила Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Всего сегодня утром в службу 112 поступило 27 обращений о подтоплении. В одном случае людей эвакуировали. Из-за дождя в Иркутске было два серьезных отключения электроэнергии на Ширямова, Байкальской, в предместьях Рабочее и Марата. Там работали 11 ремонтно-восстановительных бригад и 20 единиц техники.