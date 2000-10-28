Юношеская сборная китайских пловцов проводит тренировки в Иркутске 17:30, 24 августа 2018 г.



Соперники на соревнованиях и приятели на тренировках. В Иркутск приехала юношеская сборная пловцов из китайской провинции. Уже несколько дней они тренируются вместе, пытаются общаться на ломанном английском, но самое главное - каждый день учатся чему-то новому друг у друга. За тренировкой в чаше бассейна наблюдала съемочная группа программы "Новости".

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Бассейн в Солнечном на несколько дней стал интернациональным. По соседним дорожкам плывут одновременно и приятели, и конкуренты. Но не просто плывут, а внимательно смотрят друг за другом. Технические приемы, нюансы тренировок. Эти командные заплывы нужны, скорее, не для укрепления физической формы, а для обмена опытом. Тренер сборной команды Иркутской области говорит: уровень подготовки у наших спортсменов чуть выше, а вот дисциплине и самоконтролю стоит поучиться у китайской сборной. "Китайские спортсмены отличаются, как я увидел, проведя буквально четыре тренировки совместных. Это очень высокая дисциплина и очень большое желание, трудолюбие и упорство. Оно поражает, и это пример для наших спортсменов", - сказал Виктор Агеенко, старший тренер сборной команды Иркутской области.

Спортсмены из китайской провинции Хэйлунцзян приехали в Иркутск на две недели. В столице региона они уже несколько дней, но все, что удалось увидеть в городе, - это один супермаркет. Это еще раз говорит о дисциплине спортсменов из КНР: даже в поездках в другую страну они стараются не отвлекаться и все силы уделять тренировкам. "Мы приехали сюда развивать свои способности в плавании. Мне нравится, что здесь очень чистый бассейн, хорошие тренеры. Тренировки тяжелые, но это полезно для нас. Я ради этого и приехал", - признался Линк Ви Си, пловец из КНР.

Глеб Федченко плаванием занимается уже семь лет, выигрывал Кубок Сибири, попал в финал первенства России. Сейчас говорит: видно, что китайцы на пике формы, у них не было летнего перерыва, но все-таки делает ставку на иркутских спортсменов. "Мы где-то лучше китайцев, где-то нет. Но пока что китайцы только лучше нас готовы. Вчера плыли задание четыре по сто вольным стилем, я плыл вольным стилем и следил, мне кажется, Иркутск опережает по технике", - поделился Глеб Федченко, пловец.

Впереди у наших спортсменов целая череда соревнований: чемпионат области, чемпионат Сибирского федерального округа и Кубок Сибири. А в декабре иркутская сборная планирует приехать в Харбин в ответным визитом. На двухнедельный тренировочный сбор отберут девять лучших пловцов.