Ливень в Иркутске: дороги затопило, машины глохли, светофоры не работали 17:18, 24 августа 2018 г.



Из-за ливневых дождей утром на дорогах Иркутска появились настоящие реки. Машины в буквальном смысле плыли. Система городской ливневой канализации не справилась с потоками воды.

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Физическая нагрузка перед поездкой на работу. Ливень сегодня заставил водителей понервничать. В социальных сетях десятки роликов, как автомобилисты справлялись с последствиями стихии. Например, в Луговом в одной и той же луже утонули две машины. Чтобы вытащить их, пришлось подгонять спецтехнику. Светофоры на многих улицах не работали. Водители теряли в воде автомобильные номера. А некоторые машины просто глохли.

- Тонули! Светофоры почти по всему городу не работают. Движение очень плохое!

- Ужасно, плаваем! Стараемся проезжать там ,где меньше луж.

Муж иркутянки Елены Гармышевой сегодня на работу пошел пешком. Поток воды с улицы Ядринцева затекает прямо в их двор. В итоге грунт под машиной в гараже подмыло. Теперь автомобиль вытащить можно только с помощью домкрата. Из-за ливней семья страдает уже четвертый год. Виной всему высотки, считают люди. "Как "Высота" построила свои дома. Они, видимо, не устроили водоотвод. А они же выше нас по рельефу. И вот от них нам все бежит. И нас топит", - говорит Елена Гармышева, житель г.Иркутска.

Чтобы хоть как-то отвести воду от дома, муж Елены два года назад организовал водоотвод. По двору проложил трубы. Поток теперь по периметру обходит участок. Но сегодня воды было так много, что и это не помогло. Залило теплицу, на клумбах сломаны цветы.

Бригады "Иркутскавтодора" на дежурство вышли еще ночью. В первую очередь чистили дождеприемники от листвы и веток. Самая напряженная ситуация на улицах Мира, Култкуская и Красноярская. Там в ливни дороги превращаются в моря.

Михаил Чайковский, директор МУП "Иркутскавтодор": У нас тоже там идет откачка насосами, не дожидаясь окончания дождя. Мы уже откачиваем также на Ушаковской, Баррикад. Свердловский район - у нас критичный был вокзал. Но там вовремя сработали, прочистили дождеприемники. В принципе ситуация на вокзале нормальная.

Андрей Пономарев, начальник департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска: 13,5 тысяч гектаров водосбор. То есть улицы, по которым бежит вода. Организованный же сток всего 3200 гектаров, то есть это, грубо говоря, третья часть. Поэтому все остальные дороги с естественным уклоном, вода отходит туда на низменные поверхности.

После обеда дождь начал стихать, а вода уходить с городских улиц. Водители еще целый день обсуждали сегодняшний ливень. И лишь те, у кого была возможность пересесть на вездеходный транспорт, вспоминают этот день с улыбкой: "На такой технике нормально. Она проходит, даже не замечаем".