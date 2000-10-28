199 обманутых дольщиков в Иркутске заедут в свои квартиры в сентябре 16:58, 24 августа 2018 г.



Две блок-секции жилого комплекса "Порт Артур" на улице Пискунова в Иркутске сданы в эксплуатацию. Правда, возвел дома другой застройщик, первый - общество с ограниченной ответственностью "Урсус" - должен был закончить строительство еще в 2014-м.

Однако успел возвести только пять этажей из 14-ти у одной блок-секции и четыре у другой, причем со множеством нарушений. А после "Урсус" обанкротился, взяв у людей деньги за 355 квартир - 300 миллионов рублей, выполнив работы всего на 70 млн. В сентябре 2016 года впервые в истории России правительство Иркутской области получило заключение федерального Министерства строительства о передаче имущества и обязательств застройщика Иркутскому региональному жилищному агентству. Оно и возвело две блок-секции "Порт Артура". Сегодня на месте с дольщиками встретился губернатор Сергей Левченко.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Я думаю, что в ближайшие пару лет мы эту задачу по дольщикам закроем, потому что механизм уже отработан и правительство помогает через жилищное агентство и подрядчиков. Помогает решению в оформлении всех документов. Я думаю, что в городе у нас много строителей, которые могут эту задачу решить.

Гулгенина Хутанова, собственник квартиры в ЖК "Порт Артур": Вообще, по идее я должна была получить эту квартиру в марте 2014 года. Я очень благодарна нашей инициативной группе, которая сделала то, что сейчас будет, наверное, в силе.

На начало года в регионе была почти тысяча обманутых дольщиков, сейчас их меньше 800. На завершение строительства двух блок-секций из уставного капитала Иркутского жилищного агентства направили 120 миллионов рублей.