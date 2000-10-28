Главный инспектор МВД России проведет прием граждан Иркутской области и Бурятии в Иркутске 14:52, 24 августа 2018 г.



Лично обратиться к главному инспектору МВД России смогут жители Иркутской области и Бурятии. И задать вопросы, связанные с деятельностью органов внутренних дел на транспорте. Прием граждан проведет полковник полиции Андрей Банщиков 25 августа с 10 до 18 часов в Иркутске на улице Челнокова, 20. Предварительно записаться на прием можно по телефону 63-61-35. С собой необходимо взять паспорт.