12-летний иркутянин завоевал золотую медаль первенства мира по тайскому боксу 14:39, 24 августа 2018 г.



Четыре года тренировок, 30 боев, 16 медалей и как результат победа на первенстве мира. Ивану Гористову 12 лет, недавно он вернулся с международных соревнований и привез золотую медаль. Как закаляется характер и достигается победа, расскажем в следующем материале.

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Эти удары получаются у Ивана лучше всего, но по правилам тайского бокса детям 12 лет их использовать запрещено. Для Вани это стало основным препятствием, он не смог воспользоваться своим преимуществом, поэтому пришлось разрабатывать новую стратегию боя. "Соперники были достойные. Это чемпионат мира, там не бывает слабых. Самое сложное для ребенка - это психологическое давление. То есть очень много народу, очень большая ответственность, много стран. Ну мы с этим справились, хорошо подготовились к боям, все прошло замечательно", - сказала Ася Попова, мастер спорта международного класса, тренер Ивана.

Иван занимается тайским боксом 4 года. Первые раз участвовал в соревнованиях, когда ему исполнилось 10 лет. Сейчас юному спортсмену 13, и за его плечами уже больше 30 боев, в большинстве которых он одерживал победу. Со 2 по 8 мая на первенстве России он взял золотую медаль и сразу после соревнований стал готовиться к участию в первенстве мира. "Очень смешанные эмоции были, до соревнований и после, на соревнованиях. Там подружился со сборной своей. Ну и там подружился с молдаванином, с соперником своим", - рассказал Иван Гористов.

Соревнования проходили в Таиланде с 2 по 10 августа. Участники - борцы более чем из 60 стран. Наша сборная заняла второе место в командном зачете, уступив хозяевам площадки. Ваня оказался сильнее своих соперников. Самым сложным оказался финальный бой. Соперник быстро понял, как работать с противником и мешать ему наносить удары. Но долгие и упорные тренировки сыграли свою роль. Финальный раунд и долгожданная победа.

В копилке Вани 15 медалей, в основном за первое место. Но главные с первенства России и мира. Но это уже покоренная вершина, а теперь все заново: постоянные тренировки и новые соревнования.