"Селфи с картошкой" организуют под Иркутском 20:37, 23 августа 2018 г.



Выкопал картошку интересной формы? Сделай с ней фото! Конкурс под названием "Селфи с картошкой" проведут в Мегете на Дне молодой картошки в эту субботу. Назвать праздник решили "Хлеб – батюшка, картошка – матушка". В программе дегустация молодого картофеля, конкурсы на лучшее блюдо и лучшую творческую работу. В качестве объекта для вдохновения дизайнерам предлагают использовать, конечно, все тот же любимый овощ россиян. Оценить результаты полета чужой фантазии или самим стать автором и дегустатором можно на центральной площади Мегета в субботу с 16 до 19 часов.