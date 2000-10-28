Питание школьников и воспитанников детских садов Иркутска в этом году частично изменится 18:51, 23 августа 2018 г.



В меню добавят овощные салаты, разные виды омлетов и рагу, рыбные тефтели. Комбинат питания Иркутска представил больше 10 новых блюд. Все они появятся в дневном рационе детей. Цикличное меню составили в сотрудничестве с городским департаментом образования и родительским комитетом.

Сегодня качество блюд оценили родители, директора школ, а также мэр областного центра Дмитрий Бердников. "Мы держим на контроле этот процесс и не собираемся ослаблять и выпускать из наших рук. Спрос на продукцию сегодня есть, комбинат зарекомендовал себя, тем более объединившись с нашей молочной кухней - предприятием эффективным и любимым иркутянами", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Комбинат питания Иркутска обслуживает более 70 школ и почти 150 детских садов. Качество продукции всегда находится под тщательным контролем.