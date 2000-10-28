В иркутском жилом комплексе "Союз" деревья вырубили, чтобы расширить проезжую часть 18:48, 23 августа 2018 г.



Зачем вырубили деревья вдоль объездной дороги Университетский - Первомайский? В Иркутске идет бурное обсуждение. Неподалеку от жилого комплекса "Союз" выкорчевали 68 тополей. Разобрали тротуарную плитку и снесли ограждения совершенно нового сквера. Дело в том, что сейчас идет комплексный ремонт магистрали и реконструкция транспортной развязки.

"Деревья были спилены для того, чтобы произвести расширение проезжей части, потому что этот участок аварийный, опасный. У нас на нем присутствуют пробки, и, чтобы этот узел развязать, необходимо расширение проезжей части. Что касается сквера, который тоже туда попадает, он будет реставрирован, отремонтирован, сейчас мы отрабатываем это с проектировщиками", - сообщил Андрей Пономарев, начальник департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутск

Взамен спиленным деревьям посадят новые. Это будут 120 белых тополей. У них не столь активное цветение. А сквер восстановят. Его сделают прогулочным и знаковым местом микрорайона. Так что жителям "Союза" остается подождать середины осени. 15 октября все работы на этом участке закончат.