Отходы на Байкале сливают в воду и закапывают в землю 18:37, 23 августа 2018 г.



Сливают отходы в воду, прячут в землю, но утилизировать и не думают. Это первые выводы проверки природоохранной прокуратурой туристических баз на Байкале. Специалисты ведомства совместно с учеными из Лимнологического института и общественниками проинспектировали десятки баз. Система утилизации отходов встречается, скорее, как исключение, чем правило. Антропогенная нагрузка только возрастает, причем стремительно. И, судя по всему, только вмешательство прокуратуры способно изменить ситуацию.

Юлия Мамонтова, член общественного экологического совета при Байкальской природоохранной прокуратуре: Уже не в первый раз участвую в подобных проверках и вижу, к сожалению, рост негативных явлений на Байкале. Строится много новых туристических баз, в том числе, в тех бухтах, например Малого моря, где качество воды уже вызывает большие вопросы у специалистов, где Роспотребнадзор не рекомендует не только пить воду, но и купаться в ней. Беспокоят последствия лесных пожаров прошлых лет, особенно это видно на примере бухты Песчаной.

Ирина Чистякова, В старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора: бухте Песчаной был выявлен вопиющий случай, когда коммунальные отходы закапывались неподалеку от туристической базы в лесном массиве. В настоящее время дается оценка ущербу, причиненному окружающей среде Байкальской природной территории, устанавливается площадь, захламленная отходом, а также класс опасности.

Обследовали акваторию Байкала в северной части, в том числе со стороны Бурятии. Отобрали сотни проб. Результаты лабораторных исследований будут известны через полтора месяца. И вполне возможно, что они станут основанием для закрытия конкретных турбаз. Пока же очевидно: даже если у гостиницы высокий уровень сервиса и красивая вывеска, далеко не всегда соответствующее отношение к природе.